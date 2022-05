Eletta Stefania Craxi: dal Pd il colpo di grazia ai grillini kamikaze. Un terremoto: perché il governo ora rischia davvero (Di mercoledì 18 maggio 2022) Clamoroso ko grillino: alla presidenza della Commissione esteri del Senato, alla seconda votazione, è stata Eletta Stefania Craxi. Insomma, dopo il caso-Petrocelli il M5s perde anche la presidenza dell'organismo. I grillini avevano candidato Ettore Licheri al posto di Petrocelli. Licheri non era membro della commissione ma era stato rinominato ad hoc dopo le dimissioni di massa per far rimuovere il filo-russo Petrocelli. L'accordo di massima, almeno con il Pd, era che si virasse su un altro 5 Stelle, ma nel segreto dell'urna le cose sono andate diversamente. E questo episodio, ovviamente, può segnare il colpo di grazia alla presunta alleanza tra piddini e grillini, già traballante da tempo. Ma il M5s sembra quasi averla cercata: era infatti arcinoto che le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Clamoroso ko grillino: alla presidenza della Commissione esteri del Senato, alla seconda votazione, è stata. Insomma, dopo il caso-Petrocelli il M5s perde anche la presidenza dell'organismo. Iavevano candidato Ettore Licheri al posto di Petrocelli. Licheri non era membro della commissione ma era stato rinominato ad hoc dopo le dimissioni di massa per far rimuovere il filo-russo Petrocelli. L'accordo di massima, almeno con il Pd, era che si virasse su un altro 5 Stelle, ma nel segreto dell'urna le cose sono andate diversamente. E questo episodio, ovviamente, può segnare ildialla presunta alleanza tra piddini e, già traballante da tempo. Ma il M5s sembra quasi averla cercata: era infatti arcinoto che le ...

