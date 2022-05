Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 10 calciatori saltano l’ultima giornata (Di martedì 17 maggio 2022) Anche la 37esima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio, sono arrivati i primi verdetti: il Venezia e il Genoa sono in Serie B. Il Milan si avvicina sempre di più allo scudetto, i rossoneri hanno superato anche l’ostacolo Atalanta. L’Inter non molla, i nerazzurri hanno avuto la meglio del Cagliari. In zona retrocessione la Salernitana si avvicina alla permanenza, dovrà vincere l’ultima partita contro l’Udinese. Il giudice sportivo ha comunicato gli Squalificati per l’ultima giornata. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 maggio 2022, ha assunto le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Anche la 37esimadel campionato diA è andata in archivio, sono arrivati i primi verdetti: il Venezia e il Genoa sono inB. Il Milan si avvicina sempre di più allo scudetto, i rossoneri hanno superato anche l’ostacolo Atalanta. L’Inter non molla, i nerazzurri hanno avuto la meglio del Cagliari. In zona retrocessione la Salernitana si avvicina alla permanenza, dovrà vincerepartita contro l’Udinese. Ilha comunicato gliper. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 maggio 2022, ha assunto le ...

