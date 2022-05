Fiorentina, Dragowski verso l'addio: pronta un offerta dalla Premier League (Di martedì 17 maggio 2022) Il contratto che lo lega alla Fiorentina scade nel giugno del 2023 e se già la scorsa estate il suo rinnovo sembrava lontano, dopo quest’ultima... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Il contratto che lo lega allascade nel giugno del 2023 e se già la scorsa estate il suo rinnovo sembrava lontano, dopo quest’ultima...

Advertising

FiorentinaUno : Mercato Fiorentina, Dragowski ha scelto la futura squadra: non è spagnola - Fiorentinanews : Per un #Vicario in arrivo, c'è un #Dragowski in partenza: il polacco ha scelto la sua nuova squadra #Fiorentina - infoitsport : Mercato Fiorentina, rivoluzione in porta: vicino Vicario, Dragowski ai saluti - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: La #Fiorentina ha deciso: la prossima stagione #Vicario sarà il portiere titolare mentre #Terracciano sarà la riserva.… - AntonioDiC_19 : La #Fiorentina nella prossima sessione di mercato andrà forte su #Vicario. È lui la prima scelta per la porta. Nel… -