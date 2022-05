Fedez e Rovazzi di nuovo insieme a Milano | cos’è successo

(Di martedì 17 maggio 2022) Le immagini parlano chiaro: quei due personaggi, l’uno di fianco all’altro, sono proprio, didopo tanti anni di tensioni e reciproche rivendicazioni.diL’incontro più inaspettato è avvenuto ieri sera, lunedì 16 maggio 2022, mentre al Fabrique disi stava esibendo Tananai.a gran sorpresa è salito sul palco e ha duettato con l’amico e collega sulle note de Le Madri Degli Altri, presente nell’ultimo disco di Federico Lucia Disumano. Per Federico Lucia è stato un glorioso ritorno sul palco dopo l’intervento e dopo tanto tempo di assenza dai palazzetti. Il pubblico in delirio, però, ha notato un altro dettaglio. Tra i presenti c’era anche ...

giadaraineri1 : RT @itseel1sa: FEDEZ E ROVAZZI SONO TORNATI AMICI VI GIURO STANNO RIDENDO E SCHERZANDO - AuLoveLou : RT @itseel1sa: FEDEZ E ROVAZZI SONO TORNATI AMICI VI GIURO STANNO RIDENDO E SCHERZANDO - ariannavitalee : RT @itseel1sa: FEDEZ E ROVAZZI SONO TORNATI AMICI VI GIURO STANNO RIDENDO E SCHERZANDO - paroxstyles : RT @itseel1sa: FEDEZ E ROVAZZI SONO TORNATI AMICI VI GIURO STANNO RIDENDO E SCHERZANDO - Gioxleprecauno : RT @itseel1sa: FEDEZ E ROVAZZI SONO TORNATI AMICI VI GIURO STANNO RIDENDO E SCHERZANDO -

Leggi anche >si rivedono dopo anni: ecco come è andata 'Eravamo a Bolder, in Colorado, si chiacchierava di notte. Stavo con un ragazzo, a un certo punto è arrivata la polizia, lo ...Tra gli spettatori Vip c'era la moglie Chiara Ferragni (osannata dal pubblico) e Fabio, che durante il concerto ha parlato con. Evidentemente i due hanno fatto pace, così come con J - ...Per Federico Lucia è stato un glorioso ritorno sul palco dopo l’intervento e dopo tanto tempo di assenza dai palazzetti. Il pubblico in delirio, però, ha notato un altro dettaglio. Tra i presenti c’er ...Fedez ha fatto pace con J-Ax e Fabio Rovazzi! Ma perché avevano litigato in passato Cos'era successo davvero Ecco finalmente la verità!