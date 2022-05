Zaniolo alla Juventus, assalto definitivo: l’offerta irrinunciabile, impossibile rifiutare (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus continua a monitorare la situazione Zaniolo; la società bianconera sembra pronta ad una grandissima offerta per i giallorossi. A centottanta minuti dalla fine della stagione, la Juventus deve già pensare al prossimo anno e a come dimenticare, il prima possibile, la terribile annata vissuta: mai in corsa per lo scudetto, fuori dalla Champions agli ottavi di finale e la doppia sconfitta, in Supercoppa e coppa Italia, contro l’Inter. Per ripartire serve intervenire sul mercato perché Allegri ha bisogno di una serie di rinforzi che aumentino la qualità della rosa; tra i giocatori monitorati continua ad esserci Zaniolo con la Juventus che sembra pronta ad una clamorosa offerta. LaPresseL’addio di Dybala, a parametro zero, obbliga la Juventus ad ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Lacontinua a monitorare la situazione; la società bianconera sembra pronta ad una grandissima offerta per i giallorossi. A centottanta minuti dfine della stagione, ladeve già pensare al prossimo anno e a come dimenticare, il prima possibile, la terribile annata vissuta: mai in corsa per lo scudetto, fuori dChampions agli ottavi di finale e la doppia sconfitta, in Supercoppa e coppa Italia, contro l’Inter. Per ripartire serve intervenire sul mercato perché Allegri ha bisogno di una serie di rinforzi che aumentino la qualità della rosa; tra i giocatori monitorati continua ad essercicon lache sembra pronta ad una clamorosa offerta. LaPresseL’addio di Dybala, a parametro zero, obbliga laad ...

Maya94165656 : Secondo me Dybala alla Roma vorrebbe dire Zaniolo alla Juve. Non mi dispiacerebbe neanche troppo.. - solorobabuona : @andrea5788 Zaniolo alla Juve con quali soldi? - andrea5788 : @solorobabuona Zaniolo alla Juve e Dybala da noi. - LeonardoCampag4 : @LucaMarelli72 Alla fine del Campionato, l'unico goal annullato dal Var sarà quello a Zaniolo in Roma-Genoa. Del fa… - _samuel18 : @summad981 secondo me a centrocampo e in attacco perché alla fine immobile ha fatto 27 goal e gli altri due 8 e anc… -