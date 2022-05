Ucraina, ecco le armi che l’Italia invierà a Kiev (Di lunedì 16 maggio 2022) . Niente carri armati e droni, ma anche l’invio di militari per la sicurezza dei confini Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, firmerà il nuovo decreto con cui si autorizza il terzo invio di armi per la difesa dell’esercito ucraino. Nella nuova fornitura, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, non ci sarebbero mezzi pesanti come i carri armati, droni o blindati. L’invio verterà esclusivamente su ormi come “obici da 155/39 FH70, cannoni dotati di un motore che permette riposizionamenti e piccoli spostamenti e che hanno una gittata di più di 20 chilometri”. Leggi anche: MOTTARONE, A QUASI UN ANNO DALLA TRAGEDIA I PRIMI ESITI DELLE PERIZIE Inoltre, è previsto l’invio “munizionamento di artiglieria, sistemi di comunicazione, dispositivi di protezione individuali e kit di sopravvivenza”. Previsto anche l’invio di “armi tecnologiche”, ovvero ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) . Niente carri armati e droni, ma anche l’invio di militari per la sicurezza dei confini Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, firmerà il nuovo decreto con cui si autorizza il terzo invio diper la difesa dell’esercito ucraino. Nella nuova fornitura, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, non ci sarebbero mezzi pesanti come i carri armati, droni o blindati. L’invio verterà esclusivamente su ormi come “obici da 155/39 FH70, cannoni dotati di un motore che permette riposizionamenti e piccoli spostamenti e che hanno una gittata di più di 20 chilometri”. Leggi anche: MOTTARONE, A QUASI UN ANNO DALLA TRAGEDIA I PRIMI ESITI DELLE PERIZIE Inoltre, è previsto l’invio “munizionamento di artiglieria, sistemi di comunicazione, dispositivi di protezione individuali e kit di sopravvivenza”. Previsto anche l’invio di “tecnologiche”, ovvero ...

Advertising

fattoquotidiano : EUROVISION / ALLARME HACKER RUSSI Per impedire la vittoria dell’Ucraina. Ecco cosa sta accadendo #Eurovision… - NicolaPorro : ?? In tempo di guerra, scatta la “censura”. Ecco cosa sta succedendo in #Ucraina ?? - borghi_claudio : Se ieri vi ho incuriosito sulle risoluzioni che si scrivono da sole, senza discussione e poi diventano il lasciapas… - 361_magazine : Ucraina, ecco le armi che l'Italia invierà a Kiev - Loredanataberl1 : RT @Bohemian_322: Ecco io credevo che in questa storia del nazismo in Ucraina un po' di propaganda ci fosse, si calca un po' la mano su que… -