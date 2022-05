Solo l'Ungheria blocca l'embargo del petrolio (Di lunedì 16 maggio 2022) "C'e' un sostegno chiaro per l'embargo al petrolio" da parte dei ministri degli Esteri dell'Ue. "C'e' un Solo un Paese che continua a bloccare l'introduzione dell'embargo e bisogna trovare il modo di... Leggi su today (Di lunedì 16 maggio 2022) "C'e' un sostegno chiaro per l'al" da parte dei ministri degli Esteri dell'Ue. "C'e' unun Paese che continua are l'introduzione dell'e bisogna trovare il modo di...

Advertising

CortiMuller : RT @iocortomaltese: @Adnkronos Lopalco suicidati....in Ungheria la mascherina all'aperto non c'è mai stata,al chiuso il minimo indispensabi… - iocortomaltese : @Adnkronos Lopalco suicidati....in Ungheria la mascherina all'aperto non c'è mai stata,al chiuso il minimo indispen… - Mattia6Fernando : @maxino1310 @marina82854013 Ma mandatela affanculo sta cazzo de ungheria ce spilla solo i soldi.... - MARTEMAN2 : RT @Posidone60: Ma cazzo è possibile che sti giornalai del cazzo la raccontano sempre a metà? Per entrare a far parte della #nato è necessa… - GiCivi : RT @CristinaMolendi: ‘L’Europa è sempre la stessa se non pensa ai suoi valori e a come difenderli e pensa solo al mercato? I paesi dell’Est… -