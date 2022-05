Renault lascia la Russia e cede AvtoVaz | ma con il trucco

Advertising

qnazionale : Renault lascia (per ora) la Russia, le sue attività passano allo Stato - infoiteconomia : Renault lascia (per ora) la Russia, le sue attività passano allo Stato - TgLa7 : #Renault lascia la #Russia. La quota di maggioranza della casa automobilistica francese passa alla Federazione Russ… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'operazioneperò aperta la possibilità di tornare in Russia "in futuro, in un contesto diverso", ha spiegato de Meo. L'accordo prevede infatti un'opzione di riacquisto da parte di...siperò una porta aperta: ovvero manterrà l'opzione di riacquisto delle sue azioni per i prossimi sei anni. "Oggi abbiamo preso una decisione difficile ma necessaria, e stiamo facendo ... Renault lascia (per ora) la Russia, le sue attività passano allo Stato La casa francese Renault ha annunciato di aver ceduto allo Stato l'intera attività gestita in Russia, ritirandosi così dal mercato.Il Gruppo Renault ha deciso di rinunciare a tutte le sue attività in Russia. In particolare, il consiglio di amministrazione della multinazionale francese ha approvato all’unanimità la cessione della ...