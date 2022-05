Nominato il nuovo direttore de ‘Il Mattino’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasertano, 57 anni il prossimo 11 giugno, fino ad oggi vicedel Corriere dello Sport: è Francesco de Core ildel Mattino. Subentra, dopo 12 anni, al torinese Federico Monga che torna alla Stampa. Anche per de Core, in realtà, si tratta di un ritorno: per 10 anni, infatti, è stato caporedattore centrale del giornale del Centro Direzionale. Francesco de Core ha lavorato anche presso le redazioni napoletane del Roma e del Corriere del Mezzogiorno. Ma ha firmato anche dei saggi: nel 1999, Burocrati e saltimbanchi, siete il veleno della sinistra, e, nel 2017, Con gli occhi e Caravaggio. Comincerà a firmare il giornale dal prossimo 2 giugno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.