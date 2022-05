Massimiliano stilista di Uomini e Donne: chi è lo stilista di Tina Cipollari (Di lunedì 16 maggio 2022) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Massimiliano stilista di Uomini e Donne: chi è lo stilista di Tina Cipollari - lamiadobermann : Massimiliano però diciamocelo tu come Anahi fai il costumista, quindi lavori in modo diverso da uno stilista. La Ca… - cordismei : Massimiliano, stilista di Tina, portato in studio a forza a parlare dei suoi abiti. Arrampicata sugli specchi (e sc… - koisespi : Insomma, lo stilista Massimiliano è uscito a dar ragione a Fabio, chapeau! #uominiedonne -