La Polizia italiana si congratula per aver respinto gli attacchi a Eurovision, ma oggi il suo sito è stato attaccato da Killnet (Di lunedì 16 maggio 2022) Una situazione davvero surreale. Mentre la Polizia italiana – sia nei giorni scorsi, sia con un’intervista al Corriere della Sera oggi – ha avuto modo di evidenziare i suoi meriti per aver respinto l’attacco di Legion al sistema di televoto dell’Eurovision, oggi il tandem di hacktivisti formato da Killnet e da Legion ha a sua volta attaccato il sito istituzionale della Polizia di stato, riuscendo a renderlo irraggiungibile nella mattinata di oggi. La rivendicazione è stata fatta ovviamente sulle chat Telegram di Legion e di Killnet, che la stessa Polizia postale italiana ha detto di monitorare costantemente. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022) Una situazione davvero surreale. Mentre la– sia nei giorni scorsi, sia con un’intervista al Corriere della Sera– ha avuto modo di evidenziare i suoi meriti perl’attacco di Legion al sistema di televoto dell’il tandem di hacktivisti formato dae da Legion ha a sua voltailistituzionale delladi, riuscendo a renderlo irraggiungibile nella mattinata di. La rivendicazione è stata fatta ovviamente sulle chat Telegram di Legion e di, che la stessapostaleha detto di monitorare costantemente. LEGGI ...

