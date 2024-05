Bayer Leverkusen-Roma 0-0 LIVE | Lukaku vicino al gol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Il Bayer Leverkusen sta disputando una stagione memorabile, che avrebbe i crismi di leggendaria, per una squadra prima di quest’anno conosciuta come il “Neverkusen“, se dovesse completare l’opera ...

3? Ripartenza veloce della squadra di Xabi Alonso sulla sinistra, Hlozek cerca la palla bassa in mezzo all'area, copre Spinazzola rifugiandosi in calcio d'angolo. 3? Con esperienza e astuzia Frimpong ...

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

