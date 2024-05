Covid | Madame e tennista Giorgi davanti a gip il 16 luglio - rischiano processo**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - La cantante, all'anagrafe Francesca Calearo, e laCamilacomparirannoal gip di Vicenza il prossimo 16quando è stata fissata la prima udienza preliminare dell'inchiesta sui falsi vaccini Covid. Entrambe potrebbe dunque rischiare il processo dopo che, lo scorso marzo, il pm veneto Gianni Pipeschi aveva chiesto il rinvio a giudizio per 21 indagati, tra cui la cantautrice e la sportiva accusate di falso ideologico per aver chiesto di ottenere il green pass senza aver prima effettuato la vaccinazione. Le due si erano rivolte alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu che, insieme a quattro indagati - tra cui il marito Andrea Giacoppo - ha chiesto di patteggiare la pena, richiesta che sarà vagliata in un'altra udienza non ancora fissata. ...