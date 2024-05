A 10 mesi muore ingerendo candeggina

La piccola ha perso la vita dopo aver ingerito la sostanza tossica. Ancora non si comprende come possa esserne entrata in contatto

Non è ancora chiaro come una Bimba di 10 mesi abbia ingerito la candeggina morendo poco dopo. È tutto avvenuto a Noto (Siracusa) . La piccola, dopo l’ingestione, è stata soccorsa e immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi. La ...

