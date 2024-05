Rifiuti Roma – Giannini | Malagrotta insegna - è sbagliato puntare su maxi impianti Si fermi il progetto Biodigestore a Casal Selce

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Giudichiamoed equivoco l’operato dell’amministrazione capitolina che da una parte si vanta di voler sanare l’area die dall’altra intende inserire unda 120 mila tonnellate dil’anno a un tiro di schioppo dalla Valle Galeria, a. Gualtieri, che vuole fare? Con una mano dà e con l’altra toglie?” Lo scrive in una nota Daniele, dirigente regionale della Lega. “Proprio per questo oggi – spiega – insieme ad una rappresentanza di cittadini provenienti dal XIII Municipio, abbiamo atteso il primo cittadino con striscioni e cartelli, esprimendo tutto il nostro disappunto e preoccupazione riguardo agli impatti ambientali e sulla salute del quartiere di. L’area, un luogo ...

“E’ un colpo durissimo per i cittadini che da anni aspettano giustizia” . Questo l’amaro commento di Codici in merito agli ultimi, clamorosi sviluppi del processo sulla discarica di Malagrotta , che vede l’associazione in aula in qualità di parte ...

Malagrotta, dopo la bonifica la confisca Bugie e omissioni delle Istituzioni - Ecco cosa c'è dietro la discarica di malagrotta descritta come abusiva e "male assoluto". Per la bonifica gli extracosti monstre per 20 mln

Roma, ampia adesione ai bandi per i biodigestori. Commissione al lavoro per valutazione - Roma, ampia adesione ai bandi per i biodigestori. Commissione al lavoro per valutazione è quanto riportato da AMA

Malagrotta, il sogno di Gualtieri: "Central Park era la discarica di New York, vorremmo il bis" - Ancora bisogna scoprire cosa c'è esattamente sotto i 140 ettari di rifiuti che formano la "collina" di malagrotta: nei 10 lotti di cui è composta, nei decenni si sono stratificati 45 milioni di ...