Anticipazioni Amici semifinale 12 maggio | eliminato e chi sono i finalisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Cosa è successo nelladi23? Giovedì 9è stata registrata ladel Serale del talent show condotto da Maria De Filippi ed è successo, come ormai è consuetudine, davvero di tutto. Ma, in particolare,stati decretati i nomi deidi questa edizione. Chi seguirà sabato 18nell'albo d'oro del programma al ballerino Mattia Zenzola e alla cantautrice, che peraltro in questi giorni sta rappresentando l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia, Angelina Mango? Dopo le eliminazioni dei cantanti Lil Jolie, Ayle e Martina e i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni, Lucia e Gaia, a chi è toccato abbandonarequesta volta a un passo dalla finale? Quando va in onda Le squadre Ospiti ...