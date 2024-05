Restano gravi le condizioni del poliziotto accoltellato a Milano

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Pietre lanciate contro i treni in transito e sulla strada sottostante, senza apparente motivo. Sono le 23.20 quando Hasan Hamis attira su di sé le attenzioni alla stazione ferroviaria di Lambrate, periferia est di. Quelle in primis di due agenti scelti della polizia ferroviaria, in servizio allo scalo, e poi di altri quattro colleghi della squadra Volante della questura, tra cui il vice ispettore Christian Di Martino. È il 35enne capo scorta della volante Zara quarto turno a finire da lì a pochi minutitre volte da Hamis e poi in ospedale dove è ricoverato inssime. Di Martino - come si ricostruisce dal verbale di arresto del 37enne di origini marocchine - con il taser ha esploso due colpi raggiungendo Hamis all'altezza del busto e del polpaccio destro, ma le scariche ...

sono ancora migliaia le famiglie in attesa. A confermarlo è la pubblicazione da parte del Comune di Milano delle graduatorie provvisorie per gli asili nido : al momento restano in attesa di un posto 3.293 piccoli tra 0 e 3 anni.Continua a leggere

L'attore più pagato di Hollywood si aggira per Milano portando a spasso il cane come un turista qualsiasi, attirando l'attenzione di turisti e milanesi. Si trova nel capoluogo milanese per girare un film in Stazione Centrale.Continua a leggere

Meteo Milano: weekend piacevole, poi si cambia; la previsione di Giuliacci - Meteo milano: weekend piacevole, poi si cambia; la previsione di Giuliacci - che a milano sarà piena di sole e piuttosto calda. Pochi cambiamenti lunedì, quando nonostante un aumento della nuvolosità, si potrà fare a meno dell'ombrello, mentre le temperature resteranno oltre ...

Adam Sandler in giro per Milano col suo cane Bagel - Adam Sandler in giro per milano col suo cane Bagel - Avvistati pochi giorni fa in Stazione Centrale su un set blindatissimo, i due attori resteranno a milano per qualche tempo. Insieme a Sandler, anche l'amatissimo bulldog inglese In completo azzurro, ...

Restano gravi le condizioni del poliziotto accoltellato a Milano - restano gravi le condizioni del poliziotto accoltellato a milano - Hasan Hamis, l'autore del gesto, si trova nel carcere di San Vittore in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio ...