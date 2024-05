Omicidio del 19enne Paolo Stasi | la Procura chiede 18 anni di reclusione per l’assassino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladei minori del tribunale di Lecce, nel corso dell’udienza che si è svolta giovedì 9 maggio, ha chiesto la condanna a 18die 16mila euro di multa per Luigi Borracino. Ilè imputato per l’di, suo conoscente e coetaneo, ucciso il 9 novembre 2022 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

