Fifpro avverte Fifa | Stop a Mondiale club o pronti a fare causa

(Di giovedì 9 maggio 2024) Laè stata avvertita di possibili azioni legali da parte di giocatori e leghe nazionali se non farà marcia indietro sull’aggiunta di nuove competizioni al già affollato calendario del calcio internazionale. L’organizzazione del calcioè stata duramente criticata per aver assunto “decisioni unilaterali che vanno a vantaggio delle proprie competizioni e dei propri interessi commerciali”, tra cui ilperallargato a 32 squadre che debutterà il prossimo anno. In una lettera inviata da, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, e dall’organizzazione World Leagues, visionata da Associated Press, le associazioni affermano che è “intrinsecamente offensivo” che lacontinui ad aggiungere partite costringendo giocatori e leghe ad ...

