Weekend del 10 - 11 e 12 maggi - cosa fare a Brescia e in provincia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Fine settimana ricchissimo di eventi quello che si svolgerà sabato e domenica. Si comincia da Adro, alle 17 a Palazzo Bargnani Dandolo, sede del Municipio, con l’appuntamento con il cenacolo letterario franciacortino ideato dall’Associazione In Vino Veritas presieduta da Mariuccia Ambrosini. Per il secondo anno La Franciacorta, le sue bellezze e le grandi persone, intellettuali e non solamente, che vi abitano o dimorano indie Bergamo, saranno celebrati nel corso di un cenacolo letterario ispirato a quelli 800eschi. I premiati pure stavolta saranno giornalisti delle più importanti testate del territorio, comunicatori, poeti, registi, commediografi, vignettisti e persone che lavorano per promuovere la Franciacorta in vari modi e persino un militare che si è fregiato di ben due atti eroici salvando da annegamento certo altrettante ...

Fioccano diverse novità al Cinema nel weekend dal 10 al 12 maggio , tra le quali spicca Accattaroma di Daniele Costantini. Presentato in anteprima alla 18esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, il film non sarà la sola novità in ...

Meteo Milano: weekend piacevole, poi si cambia; la previsione di Giuliacci - Meteo Milano: weekend piacevole, poi si cambia; la previsione di Giuliacci - Sabato 11 maggio. Il fine settimana inizia con il bel tempo Al mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello e soleggiato. Serata di cielo stellato o poco ...

Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio - weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio - Secondo weekend di maggio a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 11 e domenica 12 maggio sono ...

Visite e degustazioni nei Borghi dei Tesori: anche a Montelepre eventi per tutto il mese di maggio - Visite e degustazioni nei Borghi dei Tesori: anche a Montelepre eventi per tutto il mese di maggio - Sarà una grande festa del gusto anche a Montelepre. Tre weekend per riscoprire le proprie radici a partire soprattutto dal cibo che racconta tradizioni antiche. Sono tantissime le occasioni per ...