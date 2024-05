(Di giovedì 9 maggio 2024) A Kiev il parlamento ucraino ha rimosso dal suo incarico il vice primo ministro responsabile per la ricostruzione Doppio ribaltone in. Il presidente Volodymyr, in una fase cruciale della guerra con la Russia,ilper la seconda volta in pochi mesi. Il generale Serhiy Lupanchuk è stato licenziato.

L'ennesimo complotto per uccidere Volodymyr Zelensky questa volta è stato ordito in seno agli stessi servizi segreti incaricati di difenderlo. Il piano sventato da Kiev, l'ultimo di...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il primo ministro ungherese Viktor Orban al Summit per la Pace che si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno, all’indomani del G7 in Puglia. A darne notizia è stato lo stesso Zelensky , con un post ...

Ucraina, Zelensky sostituisce di nuovo il comandante delle forze speciali - ucraina, zelensky sostituisce di nuovo il comandante delle forze speciali - Doppio ribaltone in ucraina. Il presidente Volodymyr zelensky, in una fase cruciale della guerra con la Russia, sostituisce il comandante delle forze speciali per la seconda volta in pochi mesi. Il ...

Metsola: "l'Ucraina sarà nell'Ue, manterremo la promessa" - Metsola: "l'ucraina sarà nell'Ue, manterremo la promessa" - Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola intervenendo al summit internazionale delle Regioni Ue in corso a Kiev e al quale ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr ...

Michel": "Leader sostengano sforzi di pace al vertice per Ucraina" - Michel": "Leader sostengano sforzi di pace al vertice per ucraina" - BRUXELLES - "Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente dell'ucraina, Volodymyr zelensky, in occasione della Giornata dell'Europa per "sottolineare ...