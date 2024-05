Bayer Leverkusen-Roma 0-0 LIVE | occasione per Lukaku

(Di giovedì 9 maggio 2024) Appuntamento con la storia. Ladi Daniele De Rossi si presenta acon un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

La squadra di De Rossi, per conquistare la terza finale europea consecutiva, deve recuperare due gol ai campioni di Germania. In campo dal 1’ Lukaku, al suo fianco Azmoun con panchina iniziale per l'acciaccato Dybala. Xabi Alonso, forte del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Il Bayer Leverkusen sta disputando una stagione memorabile, che avrebbe i crismi di leggendaria, per una squadra prima di quest’anno conosciuta come il “Neverkusen“, se dovesse completare l’opera ...

Bayer Leverkusen-Roma, diretta: dove vederla in chiaro, orario e formazioni ufficiali. Lukaku con Azmoun - bayer leverkusen-roma, diretta: dove vederla in chiaro, orario e formazioni ufficiali. Lukaku con Azmoun - Se, tra i 2mila tifosi della Roma, c'è chi in queste ore sta raggiungendo Leverkusen in auto e in treno, c'è anche chi lo sta facendo in aereo. I primi voli ...

De Rossi: “Vediamo se ci sarà bisogno di Dybala nel finale” - De Rossi: “Vediamo se ci sarà bisogno di Dybala nel finale” - Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di bayer leverkusen-roma. Queste le sue parole. Qual è l’obiettivo tattico della gara “Mettere un po’ di forza in area, ...

De Rossi: "Puntiamo a colpire il Bayer con la fisicità in area" - De Rossi: "Puntiamo a colpire il bayer con la fisicità in area" - Le parole dell'allenatore giallorosso a pochi attimi dall'inizio della sfida contro il Leverkusen: "Vedremo se ci sarà bisogno di Dybala nel finale" ...