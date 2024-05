Blu-ray in primo piano | Dune - Madame Web e The Departed in nuove edizioni 4K

Il corvo: cosa sapere sulla nuova versione home-video 4K di un cult assoluto - Il corvo: cosa sapere sulla nuova versione home-video 4K di un cult assoluto - Il celeberrimo film con il compianto Brandon Lee torna in home-video per la prima volta in edizione 4K UHD, distribuito da Plaion Pictures.

Barbie in Blu-Ray è in offerta su Amazon - Barbie in blu-ray è in offerta su Amazon - Se te lo sei perso non ti far sfuggire l'occasione di acquistare Barbie in blu-ray su Amazon ad un prezzo davvero piccolissimo. Affrettati!

La Videoteca Perfetta: The Abyss, True Lies (Blu-ray 4K + Blu-ray) - La Videoteca Perfetta: The Abyss, True Lies (blu-ray 4K + blu-ray) - Attese da anni dagli appassionati di tutto il Mondo, arrivano finalmente sul mercato le edizioni in Alta Definizione di due classici diretti da James Cameron con qualità audio e video strepitosa.