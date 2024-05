LIVE Italia-Montenegro 21-19 - Qualificazioni Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA | azzurri provano ad allungare nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? Due minuti per Umberto Bronzo, che ha provato ad intervenire sul taglio di un pivot montenegrino. 37? Goooool di Bronzo!! L’azzurro va a segno quasi da fermo e risponde immediatamente alla rete precedente di Borozan.21-19. 36? Si gira benissimo Parisini, che dalla linea dei 6 metri tenta la conclusione colpendo in pieno petto Simic. 35? Non riesce per poco la parata a Domenico Ebner, che viene imbucato da Vujovic.20-18. 34? Che goll!! Palla dentro di Savini che trova Bulzamini, il quale trova la rete in volo.20-17. 34? Marrochi si tocca il fianco e si accomoda in panchina. Speriamo non sia nulla di grave per l’azzurro. 33? Goooool! Rete di Parisini ...