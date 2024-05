LIVE Fognini-Evans 4-3 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | il ligure piazza il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Con un preciso cambio in lungolinea di rovescio iltoglie il tempo all’avversario. 40-40 Peccato. E’ lunga la volèe di dritto di Fabio. AD-40 Scappa via il rovescio dal centro di. 40-40 Servizio e dritto a segno per l’azzurro, che si carica. 30-40 Palla del contro. Incredibile…Terzo doppio fallo consecutivo di. 30-30 Ancora un doppio fallo di Fabio. 30-15 Secondo doppio fallo del. 30-0 Perfetto il dritto lungolinea vincente dell’azzurro. 15-0 E’ largo il passante di rovescio di. 4-3! CHE PUNTOOO! Dritto sulla riga e veronica vincente straordinaria del! 30-40 Peccato. Fabio ...