Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica - l’Italia della Greco Romana dice addio a Parigi 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Istanbul, 9 maggio– E’ iniziato nella giornata di oggi, 9 maggio, ildidi Lotta a Istanbul. Gli Azzurri sono scesi sui quadrati con grande energia e determinazine. Tuttavia, lanon è riuscita a staccare il pass per. Sono scesi in gara Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili. Tutti e 4 gli azzurri hanno ceduto il passo al primo turno di gara, non hanno avuto la possibilità del ripescaggio. Domani sarà il turnolotta femminile. con sei Azzurre: Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva e Enrica Rinaldi. ...

l’ultima chance per Parigi 2024 per i Lotta tori azzurri , a partire da Frank Chamizo , la offre il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Istanbul , al via da giovedì 9 maggio fino a domenica 12. Nella squadra azzurra spiccano due medagliati ...

Ostia, 7 maggio 2024 – Torna in gara la Nazionale Italiana di Lotta e l’obiettivo è la Qualificazione Olimpica per Parigi 2024 . Saranno 15 gli Alfieri Tricolori che punteranno al pass a cinque cerchi e sarà l’ultima chance per volare in Francia. Le ...

