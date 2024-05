Boxe - Fpi | Round Robin a Spolet - 11 nazioni presenti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dal 9 all’11 maggio andrà in scena ao, presso il palazzetto dello sport Palavecchio, ilInternazionale di Pugilato Olimpico, organizzato dalla ASD Boxing Club Diego Bartolini assieme alla Federazione Pugilistica Italiana e in collaborazione con la Delegazione Regionale Umbria Fpi. In questa tre giorni di match parteciperanno undici rappresentative internazionali, compresa la squadra azzurra: Italia, Colombia, Svizzera, Norvegia, Portorico, Algeria, Tunisia, Belgio, Nigeria, Capoverde, Croazia. Un evento fondamentale, nel percorso di preparazione verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, sia per alcuni degli otto atleti azzurri già qualificati, sia per coloro che andranno alla conquista del pass olimpico al secondo Torneo Mondiale di Qualificazione che si terrà a Bangkok, in Thailandia, dal 25 maggio al 2 giugno. Un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI curling DALLE 9.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del dodicesimo e ultimo incontro del round robin di qualificazione per il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46: Per questa sera è tutto, appuntamento a Domani . Grazie per averci seguito e buona serata! 20.45: Non c’è stata storia nell’ultimo match del round robin con l’Italia che ha dominato il match contro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania , nona e ultima sfida del round robin per gli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in ...

Tennis, Lelli Mami in finale a Milano Marittina - Tennis, Lelli Mami in finale a Milano Marittina - Si fa sul serio nel Milano Marittima Senior Tennis Championships che entra nel vivo nella splendida cornice del Marepineta Resort di Milano ...

Round Robin Internazionale a Spoleto con vista su Parigi: 11 nazioni partecipanti - round robin Internazionale a Spoleto con vista su Parigi: 11 nazioni partecipanti - Comunicato Stampa FPI Roma, 6 maggio 2024 – Dal 9 all’11 maggio andrà in scena a Spoleto, presso il palazzetto dello sport Palavecchio in via del Campo Sportivo, il round robin ...

Volley: Lube in campo sabato a Verona per l’accesso alla Challenge Cup nelle Finale Play Off 5° Posto - Volley: Lube in campo sabato a Verona per l’accesso alla Challenge Cup nelle Finale Play Off 5° Posto - Con tre vittorie consecutive tra round robin e Semifinale, la Cucine Lube Civitanova di Romano Giannini è arrivata a giocarsi il pass per la Challenge Cup 2025.