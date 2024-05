Giornata dell’Europa – Casini e Leoncini Iv | Insieme per costruire un futuro sulla cooperazione - la pace e la democrazia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Il 9 maggio del 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò un celebre discorso che segnò l’inizio dell’integrazione europea e gettò le basi per unaeconomica e politica più stringente fra gli stati del nostro continente. Oggi, a 74 anni esatti da quella storica dichiarazione, celebriamo lae rimarchiamo l’importanza dei valori fondanti dell’Unione Europea. In Campidoglio – dove il 25 marzo del 1957, nella Sala degli Orazi e Curiazi, furono sottoscritti il TrattatoComunità Economica Europea e il TrattatoComunità europea dell’energia atomica – ci sono oggi i ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo che votano per la prima volta e tanti rappresentanti delle Istituzioni e della politica per un momento importante di ...