LIVE Bayer Leverkusen-Roma - Europa League 2024 in DIRETTA | la squadra di De Rossi ci crede Alle 21 00 inizia la caccia all’impresa

20.41 Il Bayer Leverkusen sta disputando una stagione memorabile, che avrebbe i crismi di leggendaria, per una squadra prima di quest'anno conosciuta come il "Neverkusen", se dovesse completare l'opera anche nella seconda coppa continentale dopo aver vinto la Bundesliga. 20.39 Sorprende tutti Xabi Alonso rinunciando davanti ai due uomini più talentuosi. In panchina Boniface, ma soprattutto la stella indiscussa Florian Wirtz. Al loro posto giocano Hlozek e Hofmann. Frimpong e Grimaldo sulle corsie laterali, mentre la diga centrale composta da Xhaka e Palacios. 20.37 Roma a trazione anteriore quella schierata da De Rossi, anche se il tecnico rinuncia almeno dal primo minuto a un Paulo Dybala non in perfette condizioni.

19.58 Ecco le formazioni ufficiali, e le sorprese non mancano da ambo i lati. Bayer LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Hlozek; Adli. All. Xabi Alonso.

La squadra di De Rossi, per conquistare la terza finale europea consecutiva, deve recuperare due gol ai campioni di Germania. In campo dal 1’ Lukaku, al suo fianco Azmoun con panchina iniziale per l'acciaccato Dybala. Xabi Alonso, forte del ...

