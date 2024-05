Will Smith ha cambiato il modo in cui George Miller si è avvicinato a Furiosa

Furiosa: ecco chi interpreterà Max nel film! - furiosa: ecco chi interpreterà Max nel film! - Il regista di furiosa: A Mad Max Saga, George Miller, ha recentemente confermato che il prossimo prequel presenterà un'apparizione a sorpresa ...

U&D, De Filippi tace sulla cacciata di Mario, fan: 'Lo abbraccia pure, senza parole' - U&D, De Filippi tace sulla cacciata di Mario, fan: 'Lo abbraccia pure, senza parole' - La presentatrice non ha commentato in nessun modo l'eliminazione del corteggiatore, anzi l'ha salutato con affetto prima che lasciasse lo studio ...

Furiosa, Chris Hemsworth: quante ore di trucco per trasformarsi in Dementus "Alla fine ero davvero irritato" - furiosa, Chris Hemsworth: quante ore di trucco per trasformarsi in Dementus "Alla fine ero davvero irritato" - Chris Hemsworth ha svelato quante ore ha trascorso al make-up per trasformarsi nel malvagio signore della guerra Dr. Dementus. Ovvero il personaggio che interpreta nell'attesissimo furiosa: A Mad Max ...