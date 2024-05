Volley femminile - l’Italia sperimentale di Velasco batte nuovamente 3-0 la Svezia in amichevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Seconda vittoria consecutiva nel giro di 24 ore per la nuova Italdi Julio, che non brilla particolarmente ma rifila un altro 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) allanell’ultimo test match di preparazione verso la Nations League (torneo decisivo per ottenere la qualificazione olimpica a Parigi 2024) andato in scena stasera al PalaBancaSport di Piacenza. Per il sestetto titolare delsono state scelte Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Nervini e Omoruyi, centrali Linda Nwakalor e Bonifacio, libero Fersino. In avvio di partita le azzurre prendono subito il comando delle operazioni ma faticano a prendere un ampio vantaggio nei confronti della scandinave, che restano in scia fino al 7-5 per poi perdere contatto nella fase centrale del set cedendo alla fine ...