Europei di Karate - splendida Italia a Zara | le finali ottenute salgono a otto

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 –leconquistate dall’aglidie Para, in svolgimento a, fino a domenica 12 maggio. Lunga la settimana di gare e oggi si è svolta la seconda giornata in programma. La squadra femminile di kata ha conquistato la gara per l’oro e ancora una volta, quella maschile combatterà per il bronzo. Nel kumite, Erminia Perfetto, nei 50 kg, e Veronica Brunori, nei 55 kg, hanno straccato il pass per la finale per il bronzo. Il racconto delle gare e le formazioni azzurre – fijlkam.it Cominciamo dalle regine in carica che dovranno difendere la corona contro la Spagna, grazie allassima conquistata oggi. Terryana D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi, ...

Ostia, 6 maggio 2024 – La Nazionale Italiana è pronta per i Campionati Europei 2024 di Karate , in scena a Zara , in Croazia, da mercoledì 8 fino a domenica 12 maggio . La squadra azzurra, che ha appena concluso il raduno collegiale al PalaPellicone, ...

Zara – E’ una bellissima Italia ai Campionati Europei di Karate e Para Karate , in svolgimento a Zara, in Croazia. Gli Azzurri hanno staccato il pass per 4 finali e tre di esse avranno il sapore del l’oro continentale. L’altra sarà valida per il terzo ...

