Il cardinale Parolin: "La guerra è violenza insensata, bisogna essere artigiani di pace" (Di lunedì 16 maggio 2022) L'intervento del segretario di Stato vaticano a una conferenza presso la Pontificia Università Urbaniana sul dialogo e il bene comune, promossa dall'ambasciata del Marocco presso la Santa Sede e dal Sovrano militare Ordine di Malta Leggi su repubblica (Di lunedì 16 maggio 2022) L'intervento del segretario di Stato vaticano a una conferenza presso la Pontificia Università Urbaniana sul dialogo e il bene comune, promossa dall'ambasciata del Marocco presso la Santa Sede e dal Sovrano militare Ordine di Malta

Advertising

andreastoolbox : #Il cardinale Parolin: 'La guerra è violenza insensata, bisogna essere artigiani di pace' - egimazzon : RT @mariosalis: Ucraina, il cardinale Parolin a Orsini e Travaglio : 'Il diritto alla difesa armata in caso di aggressione c'è anche nel ca… - SalvoCernuzio : All'Urbaniana, per una conferenza organizzata dall’ambasciata del Marocco, il cardinale ribadisce gli appelli del… - dariocicala88 : RT @mariosalis: Ucraina, il cardinale Parolin a Orsini e Travaglio : 'Il diritto alla difesa armata in caso di aggressione c'è anche nel ca… - itaferd : RT @mariosalis: Ucraina, il cardinale Parolin a Orsini e Travaglio : 'Il diritto alla difesa armata in caso di aggressione c'è anche nel ca… -