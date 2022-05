De Luca: “Stadio Maradona, arrivano altri 1,5 milioni di euro” (Di lunedì 16 maggio 2022) Partono nuovi lavori allo Stadio Maradona di Napoli finanziati dalla Regione Campania per realizzare il ‘Miglio Azzurro’. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Proprio con i fondi per le Universiadi è arrivato un primo restyling dello Stadio Maradona, che ora si appresta ad essere completato. Al momento nessuna idea di uno Stadio di proprietà, nonostante De Laurentiis abbia detto di recente: “Il nuovo Stadio sarà bellissimo“. Ma non si capisce se si riferisse ai nuovi fondi pubblici, oppure ad altri progetti. Stadio Maradona di Napoli: nuovi fondi Ecco quanto ha scritto il governatore Vincenzo De Luca sui suoi profili social: A conclusione delle gare interne del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Partono nuovi lavori allodi Napoli finanziati dalla Regione Campania per realizzare il ‘Miglio Azzurro’. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De. Proprio con i fondi per le Universiadi è arrivato un primo restyling dello, che ora si appresta ad essere completato. Al momento nessuna idea di unodi proprietà, nonostante De Laurentiis abbia detto di recente: “Il nuovosarà bellissimo“. Ma non si capisce se si riferisse ai nuovi fondi pubblici, oppure adprogetti.di Napoli: nuovi fondi Ecco quanto ha scritto il governatore Vincenzo Desui suoi profili social: A conclusione delle gare interne del ...

