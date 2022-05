(Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Sabato 14 maggio si è chiuso il concorso del 16° IFF –di Bergamo: le prime cinque giornate della manifestazione, dedicate ai cortometraggi e ai documentari in gara, volgono al termine con un grande successo di pubblico. Sono stati registrati oltre 1.500 partecipanti tra gli spettatori in sala al cinema Lo Schermo Bianco dello spazio Daste e i presenti agli eventi collaterali, e oltre 500 visioni deisulla piattaforma OpenDDB – Distribuzioni dal Basso, con connessioni effettuate non solo da tutta Italia ma anche da Finlandia, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Francia e Svizzera. Proclamati nella serata di sabato 14 maggio ivincitori dell’edizione 2022: MigliorIldidi ...

Advertising

BergamoNews.it

...all'istituto 'Palladio' di Treviso per l'incontro conclusivo in cui sarà proiettato il'Un altro Luca', scritto da Andrea Bozzo, Gloria Dalla Giustina e Benedetta Girotto con Gaia...Alle ore 21.00 seguirà la proiezione del film italiano Ghiaccio, regia di Fabrizioe Alessio ... Shortcutz di Amsterdam, tappa del festival dela Pescara ultima modifica: 2022 - 04 - ... Il cortometraggio “Il moro” di Daphne di Cinto vince il 16° IFF Integrazione Film Festival Si chiude con successo il concorso cinematografico internazionale di Bergamo dedicato a intercultura, inclusione e identità. Cinque giornate di film in anteprima e incontri con registi e ospiti dall’I ...Al The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica a Roma, la XV edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.