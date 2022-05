MotoGP | Valentino Rossi sarà celebrato al Mugello | ritirato il numero 46

(Di sabato 14 maggio 2022) Dal 27 al 29 maggio il weekend dell’ottavo round del Motomondiale avrà come sede il. Sul circuito toscano andrà in scena un appuntamento che è una sorta di grande Classica delle due-ruote. Sul fantastico tracciato italiano tante pagine di grande qualità sono state scritte eè stato tra gli autori più prestigiosi. Come è noto,ha attaccato il casco al chiodo l’anno passato in, e da questo 2022 ha iniziato una nuova avventura tra le auto nella categoria GT. Tuttavia, quello che ha rappresentato il “Dottore” nel Circus delle due-ruote è qualcosa di immutabile e per questo nel fine-settimana toscano è prevista una manifestazione speciale. Il46, infatti,e sparirà dalle carene della ...

Rossi Milano, 14 maggio 2022 - Il 46 apparterrà per sempre aRossi . La Dorna ha infatti deciso di ritirare il numero: nessuno potrà più utilizzarlo in. La cerimonia andrà in scena in occasione del weekend al Mugello , in programma fra due ...Il numero 46 diRossi sarà ritirato per sempre dal Mondialein una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello , in occasione del Gp d'Italia. Lo ha annunciato lo stesso circus, informando che ... MotoGP, Bagnaia: "Valentino Rossi andrebbe forte con questa Ducati" Ducati ufficiali davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Francia della Classe MotoGp, settima prova del Mondiale. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position, con il nuovo record della ...Protagonista per 26 anni di avventure e successi e legatosi indelebilmente alla figura del pilota pesarese Valentino Rossi, il numero 46 verrà ufficialmente ritirato da quelli disponibili nella classe ...