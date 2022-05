Cristina Marino, qui si rischia di perdere la vista | E’ davvero troppo… (Di sabato 14 maggio 2022) Attrice e modella, Cristina Marino è sempre splendida. Con i suoi ultimi scatti, in particolare, ha deciso di abbagliare i followers. Nota per aver debuttato nel 2009 con il film “Amore 14”, seguito dalla fiction “Una grande famiglia”, Cristina Marino è un’attrice e modella molto apprezzata e seguita dai fan. Cristina Marino, gli scatti che hanno lasciato i fan abbagliati (fonte web)Dopo aver raggiunto la notorietà recitando a fianco della celebre Stefania Sandrelli, nel 2013 è entrata nel cast della miniserie “Casa e Bottega”. L’anno successivo ha preso parte al film “Maicol Jecson”. Mentre nel 2015 ha recitato in “Vacanze ai Caraibi”, insieme ad attori del calibro di Cristian De Sica, Angela Finocchiaro e Massimo Ghini. La storia d’amore con Luca Argentero Sul set di “Vacanze ai ... Leggi su newstv (Di sabato 14 maggio 2022) Attrice e modella,è sempre splendida. Con i suoi ultimi scatti, in particolare, ha deciso di abbagliare i followers. Nota per aver debuttato nel 2009 con il film “Amore 14”, seguito dalla fiction “Una grande famiglia”,è un’attrice e modella molto apprezzata e seguita dai fan., gli scatti che hanno lasciato i fan abbagliati (fonte web)Dopo aver raggiunto la notorietà recitando a fianco della celebre Stefania Sandrelli, nel 2013 è entrata nel cast della miniserie “Casa e Bottega”. L’anno successivo ha preso parte al film “Maicol Jecson”. Mentre nel 2015 ha recitato in “Vacanze ai Caraibi”, insieme ad attori del calibro di Cristian De Sica, Angela Finocchiaro e Massimo Ghini. La storia d’amore con Luca Argentero Sul set di “Vacanze ai ...

Advertising

whotels_it : Cristina Marino in relax sul Lago di Garda: quanto costa una notte nell’hotel benessere - ascendentevirgo : Perché non ho il fisico di Cristina Marino - zazoomblog : Cristina Marino in bikini lascia a bocca aperta: l’attrice è uno schianto - #Cristina #Marino #bikini #lascia - VanityFairIt : Impegnata su tantissimi progetti, instancabile comunicatrice social, ha come motto quello di divulgare positività e… - zazoomblog : Cristina Marino: «Se sei la prima ad amarti poi lo faranno anche gli altri» - #Cristina #Marino: #prima #amarti -