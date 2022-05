4 maggio 1980: muore Tito, padre e padrone della Jugoslavia (Di giovedì 5 maggio 2022) Un'onorificenza da togliere cui corrisponde invece una medaglia d'oro al valor militare che deve essere ancora conferita al gonfalone della Città di Zara nonostante la pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su valtellinanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Un'onorificenza da togliere cui corrisponde invece una medaglia d'oro al valor militare che deve essere ancora conferita al gonfaloneCittà di Zara nonostante la pubblicazione in Gazzetta ...

Advertising

AntonioSassone7 : RT @GinoDisera: @RobertoScala @laura_ceruti Varsavia 1980 Iaruzeski dittatore negozi vuoti e mercato nero. Praga 1981 1 maggio mai visto… - GinoDisera : @RobertoScala @laura_ceruti Varsavia 1980 Iaruzeski dittatore negozi vuoti e mercato nero. Praga 1981 1 maggio mai visto così funebre - Gianni18803202 : RT @pilloledirock: Il 5 maggio 1959 nasce Ian McCulloch frontman degli Echo & The Bunnymen La formazione originale era composta oltre c… - sir_1980 : RT @distefanoTW: Lavoratori privati obbligati ancora all’uso della mascherina. Dipendenti pubblici NO. Questa ennesima discriminazione imbe… - BenitoAtos : RT @pilloledirock: Il 5 maggio 1959 nasce Ian McCulloch frontman degli Echo & The Bunnymen La formazione originale era composta oltre c… -