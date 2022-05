“Hitler era ebreo”, le deliranti affermazioni del ministro russo Lavrov accendono le ire di Israele, scatenando un grave incidente diplomatico (Di lunedì 2 maggio 2022) Affermando fra l’atro che “anche Hitler aveva sangue ebreo. Non significa assolutamente nulla. Il saggio popolo ebraico dice che gli antisemiti più ardenti sono di solito ebrei”, la delirante intervista al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, andata in onda ieri a ‘Zona Bianca’ – su Rete 4 – oltre a quella di una marea di politici, intellettuali e giornalisti, ha giustamente scatenato l’ira di Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, che oggi attraverso un Twitter ha ribattuto che “Lavrov non ha potuto fare a meno di lasciar trasparire il radicato antisemitismo delle élite russe. Le sue atroci osservazioni sono offensive per il Presidente Zelensky, l’Ucraina, Israele e il popolo ebraico. Più in generale, dimostrano che la Russia di oggi è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) Affermando fra l’atro che “ancheaveva sangue. Non significa assolutamente nulla. Il saggio popolo ebraico dice che gli antisemiti più ardenti sono di solito ebrei”, la delirante intervista aldegli Esteri, Sergej, andata in onda ieri a ‘Zona Bianca’ – su Rete 4 – oltre a quella di una marea di politici, intellettuali e giornalisti, ha giustamente scatenato l’ira di Dmytro Kuleba,degli Esteri ucraino, che oggi attraverso un Twitter ha ribattuto che “non ha potuto fare a meno di lasciar trasparire il radicato antisemitismo delle élite russe. Le sue atroci osservazioni sono offensive per il Presidente Zelensky, l’Ucraina,e il popolo ebraico. Più in generale, dimostrano che la Russia di oggi è ...

