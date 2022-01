Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp finisce nel mirino dell’Unione Europea per la privacy - AriEmme_ : RT @Vladino_: carino whatsapp che avvisa che hai eliminato un messaggio così l’altro vuole sapere cosa avevi scritto e tu “no niente” e lui… - Marcosole2015 : Ricordo ancora i messaggi che giravano su whatsapp questa estate: 'allora non preoccuparti, a ottobre 2021 finisce… - Pollo9016 : 60 RAGAZZINE SI SCAMBIANO FOTO NUDE SU WHATSAPP. LA CHAT FINISCE SUL WEB -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp finisce

Inews24

... la maggioranza dei leghisti non ha nemmeno idea di cosa stia decidendo e lo apprende da. "... Secon un altro presidente di sinistra ci saranno ripercussioni per la leadership di ...Conte conferma: 'L'accordo è su una presidente donna' Ma nonqui. La decisione di votare la ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere suUn anno e mezzo a un carabiniere accusato di stalking. Minacce e appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro ...La Commissione Ue ha dato tempo fino a fine febbraio affinché WhatsApp fornisca chiarimenti sulla sua policy privacy ...