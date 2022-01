Parchi naturali, per l’Ue il territorio protetto deve raddoppiare entro il 2030. “Tanti meriti per la legge del 1991, ma ora va aggiornata” (Di sabato 29 gennaio 2022) Proteggere la natura per adattarci al cambiamento climatico. Con quasi 6 milioni di ettari tutelati a terra e mare, migliaia di progetti di ricerca attivati e decine di specie a rischio salvate – come il camoscio appenninico – i Parchi naturali e le aree marine protette sono un presidio per il paesaggio e la biodiversità in Italia. Il loro verde assorbe 145 milioni di tonnellate di CO2, vale a dire quasi un terzo di quelle emesse del Paese. Dal 1991 la spinta della legge quadro sulle aree protette – la 394/91 – è stata notevole: si è infatti passati dal 3% del territorio tutelato all’11%, con 24 Parchi nazionali e 30 aree marine protette, a cui si aggiungono le aree di Rete Natura 2000. L’obiettivo – imposto dall’Europa – del 30% entro il 2030 però è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Proteggere la natura per adattarci al cambiamento climatico. Con quasi 6 milioni di ettari tutelati a terra e mare, migliaia di progetti di ricerca attivati e decine di specie a rischio salvate – come il camoscio appenninico – ie le aree marine protette sono un presidio per il paesaggio e la biodiversità in Italia. Il loro verde assorbe 145 milioni di tonnellate di CO2, vale a dire quasi un terzo di quelle emesse del Paese. Dalla spinta dellaquadro sulle aree protette – la 394/91 – è stata notevole: si è infatti passati dal 3% deltutelato all’11%, con 24nazionali e 30 aree marine protette, a cui si aggiungono le aree di Rete Natura 2000. L’obiettivo – imposto dall’Europa – del 30%ilperò è ...

