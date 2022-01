Quirinale, Vito si smarca da Forza Italia: “Non voto Casellati, mi astengo. Conta in Aula sbagliata, centrodestra manda allo sbaraglio alte personalita?” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Non voterò Maria Elisabetta Casellati, al di là della stima personale, mi asterrò. È un metodo sbagliato quello della Conta in Aula, il centrodestra sta mandando allo sbaraglio alte personalità, invece serve condivisione con il centrosinistra per eleggere il capo dello Stato”. A smarcarsi dalla linea politica del suo partito, Forza Italia, è il deputato Elio Vito, da tempo critico. Già nella quarta votazione si era smarcato dal centrodestra (che aveva scelto di astenersi e non ritirare la scheda), decidendo di votare scheda bianca: “Un modo surrettizio per controllare i parlamentari, nascondere le palesi divisioni interne, ma soprattutto una grave ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Non voterò Maria Elisabetta, al di là della stima personale, mi asterrò. È un metodo sbagliato quello dellain, ilstandopersonalità, invece serve condivisione con il centrosinistra per eleggere il capo dello Stato”. Arsi dalla linea politica del suo partito,, è il deputato Elio, da tempo critico. Già nella quarta votazione si erato dal(che aveva scelto di astenersi e non ritirare la scheda), decidendo di votare scheda bianca: “Un modo surrettizio per controllare i parlamentari, nascondere le palesi divisioni interne, ma soprattutto una grave ...

Advertising

elio_vito : È molto brava ?? - Radio1Rai : #Quirinale ???Il corrispondente da @forza_italia @elio_vito: «Vi do una notizia: torna il nome di Berlusconi». A… - Vito_Romaniello : La cosa surreale è che questa ci crede veramente. #Casellati #Quirinale - dariomedct : @elio_vito Grazie. Almeno qualche testa pensante c'è ancora in questo Parlamento. Ma come si può anche solo pensare… - bonaccorso_vito : RT @avantibionda: Prima o poi la finiranno la lista degli impresentabili... #Destre #Quirinale #Berlusconi #Casellati #Cartabia #Casini #… -