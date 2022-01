LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: palla a due alle 20.30 (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Buonasera, cari amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questa DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, sfida valida per la regular season dell’Eurolega 2021-2022! Buongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valido per la ventitreesima giornata di Eurolega! I meneghini cercano il quarto successo consecutivo, dopo aver espugnato Barcellona e Mosca e con in mezzo la vittoria casalinga contro l’Alba Berlino. La squadra di Ettore Messina si è riportata al terzo posto in classifica, con uno score di 13-6 (al ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Buonasera, cari amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questadiKaunas, sfida valida per la regular season dell’2021-! Buongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alladiKaunas, match valido per la ventitreesima giornata di! I meneghini cercano il quarto successo consecutivo, dopo aver espugnato Barcellona e Mosca e con in mezzo la vittoria casalinga contro l’Alba Berlino. La squadra di Ettore Messina si è riportata al terzo posto in classifica, con uno score di 13-6 (al ...

