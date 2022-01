LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 54-45, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i meneghini chiudono avanti anche il terzo quarto (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-45 2/2 in lunetta per Ben Bentil, Milano ritorna sopra la doppia cifra di vantaggio Si riparte. avanti Olimpia! La preghiera di Delaney non va a segno! Si chiude il terzo quarto, con Milano avanti 54-45 dopo 10? di gestione del vantaggio accumulato. Pochi minuti e si torna sul parquet l’ultima frazione di questa partita 54-45 2/2 in lunetta per Lekavicius Meno di cinque secondi alla terza sirena, con Bentil che commette fallo su Lekavicius 54-43 Milaknis spara dall’angolo la bomba del -11 54-40 Giro perfetto ai liberi per il ‘Chacho’ 52-40 Ulanovas dal pitturato per il -12 52-38 2/3 in lunetta per Rogriguez e +14 Armani Exchange 50-38 Risponde Ben Bentil, +12 Milano 48-38 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-45 2/2 in lunetta per Ben Bentil,ritorna sopra la doppia cifra di vantaggio Si riparte.! La preghiera di Delaney non va a segno! Si chiude il, con54-45 dopo 10? di gestione del vantaggio accumulato. Pochi minuti e si torna sul parquet l’ultima frazione di questa partita 54-45 2/2 in lunetta per Lekavicius Meno di cinque secondi alla terza sirena, con Bentil che commette fallo su Lekavicius 54-43 Milaknis spara dall’angolo la bomba del -11 54-40 Giro perfetto ai liberi per il ‘Chacho’ 52-40 Ulanovas dal pitturato per il -12 52-38 2/3 in lunetta per Rogriguez e +14 Armani Exchange 50-38 Risponde Ben Bentil, +1248-38 ...

