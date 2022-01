L’ex Milan verso il ritorno in Serie A: in campo già contro il Napoli? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il campionato è fermo a causa degli impegni delle Nazionali, ma molti club sono attivi sul mercato per rinforzare la rosa entro il 31 gennaio. Mercato Lapadula Venezia Il prossimo avversario del Napoli è il Venezia di mister Zanetti che è in piena lotta per non retrocedere. I lagunari stanno provando a rinforzare il reparto offensivo in vista del rush finale. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, il Venezia è pronto a chiudere un importante colpo. Si tratta di Gianluca Lapadula che al momento milita in Serie B nel Benevento. L’operazione, secondo Schira, si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Se l’affare dovesse chiudersi, il centravanti peruviano potrebbe essere a disposizione per il match contro gli azzurri del 6 febbraio. Per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il campionato è fermo a causa degli impegni delle Nazionali, ma molti club sono attivi sul mercato per rinforzare la rosa entro il 31 gennaio. Mercato Lapadula Venezia Il prossimo avversario delè il Venezia di mister Zanetti che è in piena lotta per non retrocedere. I lagunari stanno provando a rinforzare il reparto offensivo in vista del rush finale. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, il Venezia è pronto a chiudere un importante colpo. Si tratta di Gianluca Lapadula che al momento milita inB nel Benevento. L’operazione, secondo Schira, si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Se l’affare dovesse chiudersi, il centravanti peruviano potrebbe essere a disposizione per il matchgli azzurri del 6 febbraio. Per ...

