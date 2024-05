Allenamento Napoli | RECUPERATI due big per la sfida contro l’Udinese NOVITA’ importanti su Kvara

(Di domenica 5 maggio 2024), ecco leper quanto concerne gli infortuni azzurri in vista dellaIlsi sta preparando in vista della. Ecco il report dell’azzurro tra infortuni e novità. IL COMUNICATO – Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20:45. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione, successivamente il gruppo ha svolto lavoro di forza. ... Continua a leggere>>

Verso Udinese-napoli, le probabili formazioni: Cajuste e Ngonge dal primo minuto - Domani sera, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese-napoli, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Continua a leggere>>

L'EX - Taglialatela: "Cannavaro Farà bene all'Udinese, ma farò il tifo per il napoli, sogno un futuro in azzurro assieme a Fabio" - napoli - Pino Taglialatela, ex portiere del napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: "Fabio Cannavaro allenatore dell'Udinese Intanto mi fa molto piacere perché so quanto sia bravo. È ... Continua a leggere>>

Sampdoria Women, Tarenzi e Cuschieri pronte alla sfida contro il napoli - Cuschieri e Tarenzi pronte per la partita della Sampdoria Women contro il napoli, ecco la foto sui social delle due blucerchiate Quest’oggi è tornata in campo la squadra della Sampdoria Women contro i ... Continua a leggere>>