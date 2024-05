Cagliari avanti - ma il Lecce rimonta e sfiora la vittoria | 1-1 nel match-salvezza

(Di domenica 5 maggio 2024) Finisce con un pareggio la sfidatraall'Unipol Domus, con un gol per parte a fotografare una partita estremamente equilibrata tra gli schieramenti di Claudio Ranieri e Luca Gotti. Ad aprire le marcature la rete nel primo tempo di Mina, con ilche, per un tempo con l'uomo in più per l'espulsione di Gaetano, nel finale troverà poi il pareggio grazie a Krstovic. Il primo segnale lo lancia ilal 16', con Deiola che pressa bene Pongracic al limite dell'area salentina e fa partire il destro che, deviato da Nandez, si infila alle spalle di Falcone, ma viziato da un precedente tocco con la mano dello stesso centrocampista sardo. Gol dunque annullato e pareggio che permane, ma solo fino al 26', con i rossoblu che su corner trovano la conclusione dalla distanza di ...

