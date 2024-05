La preparo con una crema allo yogurt ed è buonissima! Ha 160 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 5 maggio 2024) Biscotti econ sole 160Un semifreddo buonissimo chein pochi attimi è la tortae biscotti. Questa ricetta lain pochi minuti. Dopodichè la inserisco in frigo per farla rassodare. Il risultato piace a qualunque tipo di palato. Infatti è golosissima, morbida e cremosa praticamente irresistibile. Alla fine della pagina si può trovare la video-ricetta che rende tutto ancora più semplice. In più mangio questo dolce anche se sono a dieta e non commetto alcun peccato di gola. Biscotti econ sole 160: ingredienti e preparazione. La ricetta di questo semifreddo è. Dopo la veloce preparazione, la lascio per almeno ...