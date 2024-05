Cagliari-Lecce 1-1 Calcio serie A

(Di domenica 5 maggio 2024) Vantaggio dela metà primo tempo grazie a Mina. Espulso il rossoblu Gaetano nel finale della prima parte. Ilha concretizzato la supremazia nel secondo tempo raggiungendo il pareggio con un gol di Krstovic. Poi i salentini hanno provato a vincere colpendo due volte il palo, con Baschirotto e Krstovic. Il punto aavvicina moltissimo i salentini alla salvezza che potrebbe arrivare in casa, nella prossima giornata. In classifica del campionato didiA ilha ora 37 punti, il33 con un leggero vantaggio sul terzetto finale. L'articolo1-1 A proviene da Noi Notizie..

All’Unipol Domus, il match per la 35° giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE All’Unipol Domus, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

All’Unipol Domus, il match per la 35° giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE All’Unipol Domus, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

Non è stato un finale di primo tempo semplice da gestire per l`arbitro di Cagliari-Lecce , Matteo Marcenaro, che ha dovuto estrarre due cartellini... Continua a leggere>>

cagliari-lecce 1-1, Krstovic riprende Mina in una partita che poteva andare diversamente - Il Cagliari è in dieci per tutto il secondo tempo. All’intervallo Ranieri sistema la squadra con gli ingressi di Wieteska e Sulemana, fuori Lapadula e Zappa. La partita cambia totalmente, ora è il ... Continua a leggere>>

Cagliari in dieci, il Lecce pareggia in rimonta (1-1) e sfiora la vittoria - CAGLIARI. Pareggio amaro per il Cagliari, la gara casalinga contro il Lecce finisce pari: uno a uno. Continua a leggere>>

Tra Cagliari e Lecce finisce 1 a 1. Krstovic segna e avvicina la permanenza in Serie A - Il Lecce pareggia 1 a 1 a Cagliari e conquista un punto importante in chiave salvezza. Dopo un primo tempo giocato sotto ritmo dai salentini, in cui i sardi invece hanno giocato meglio e trovato la ... Continua a leggere>>