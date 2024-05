Ladri tentano furto al centro sportivo di Mezzanino ancora vuoto | danni alle porte - ma senza refurtiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024)(Pavia), 5 maggio 2024 – Hanno forzato ben quattro, quella d'ingresso e tre interne, alin fase distimento in via Bovina a. Ma non hanno trovato nulla da rubare e se ne sono così andati a mani vuote. Gli ignoti malviventi sono entrati in azione probabilmente di notte, nell'arco di una settimana circa, dalla sospensione dei lavori sabato 27 aprile. La fallita incursione è poi stata scoperta ieri, sabato 4 maggio, portando il sindaco di, Adriano Piras, a denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, che hanno avviato indagini sul tentatoaggravato. Tentato, perché appunto non risulta asportato nulla dal...